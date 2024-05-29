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        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, basın toplantısı düzenledi:

        TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, maddi sorunlar nedeniyle kulübün kapatılacağı ya da devredileceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:59
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        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, basın toplantısı düzenledi:
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        TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, maddi sorunlar nedeniyle kulübün kapatılacağı ya da devredileceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        İskenderunspor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Bolat, basın mensuplarına takımın zorlu süreçlere rağmen başarılı işlere imza attığını söyledi.

        Takımın, 2. Lig sürecinde beklediği desteği bulamadığını aktaran Bolat, maddi sıkıntıların içerisinden çıkılmaz boyuta geldiğini ifade etti.

        Kulüp hakkındaki son kararı bir ay içerisinde vereceklerini kaydeden Bolat, kulübün kapatılacağını ya da devredileceğini hatırlatarak, "Takımın 2. Lig'de devam etmesi için en az iki buçuk milyon dolar para lazım. Benim bu parayı kendi şahsımdan bulma şansım artık yok." dedi.

        Depremlerin ardından belediyelerden bekledikleri destekleri bir türlü bulamadıklarını dile getiren Bolat, "Türkiye'deki kulüplerin hepsi belediyelerden gelen desteklerle ayakta duruyor. Depremzede bir kulüp, ben bu kulübü sırf bayrağı asılı kalsın diye elimden gelen her şeyi yaptım. Ailemin rızkını buraya koydum. Bugün geldiğimiz durumda, benim bu sene maddi olarak tekrardan 90 milyon, 100 milyon para koyma şansım yok. İskenderun şehrini bütün dünyaya tanıttık. Her şeyi yaptık. Hiç pişman değiliz. Benim bu şehre, bu formaya olan aşkım, benim turuncu maviye olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek. En azından bir tane kupam var."

        Bolat, İskenderunspor’la yaşadıkları başarıları unutmayacağını sözlerine ekledi.

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