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        Hataylı çocuklar halı sahada sanatla buluşuyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da, 23 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklar halı sahada oluşturulan atölyede resim, müzik, drama ve dans eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:25
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        Hataylı çocuklar halı sahada sanatla buluşuyor
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        SALİM TAŞ - Hatay'da, 23 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocuklar halı sahada oluşturulan atölyede resim, müzik, drama ve dans eğitimi alıyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türk Çocukları Eğitim Vakfı işbirliğinde "Ben Buradayım" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında konteyner kentlerde yaşayan 8-13 yaş grubundaki yaklaşık 200 çocuğa, deprem travmasını atlatması için kent merkezindeki bir halı sahada oluşturulan atölyede resim, müzik, drama ve dans eğitimi veriliyor.

        Çocukların, sanat terapisi ve çeşitli atölye çalışmalarıyla duygularını ifade etmeleri, öz güvenlerini artırması ve sosyal becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

        - "Sanatın iyileştirici gücünü kullanıyoruz"

        Proje Koordinatörü Makbule Kalyon, AA muhabirine, Hatay'da 13 Mayıs'tan itibaren 6 gönüllü öğretmenle depremzede çocuklara resim, müzik, drama ve dans atölyesi çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Konteyner kentte yaşayan çocukları her gün servislerle projenin yürütüldüğü Antakya Çocuk Evleri Sitesi halı sahasına getirdiklerini anlatan Kalyon, çocukların yaşadığı deprem travmasını atlatmalarına sanat yoluyla katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

        Çocukların alanda resim, müzik ve dans etkinliklerine katıldığını dile getiren Kalyon, şöyle konuştu:

        "Biz burada sanatın iyileştirici gücünü kullanıyoruz. Burada kendi içimizde ifade edemediklerimizi sanatla birleştirip, içimizdeki renklerle iyileştiriyoruz, ifade ediyoruz. İfade ettiğimiz nokta da zaten iyileşmeye başladığımız noktadır. Bizler de burada dezavantajlı durumdaki tüm depremzedeler için aslında kendilerini ifade edebilecekleri başka bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Projemizdeki 'ben buradayım' ifadesini, bizim burada olduğumuzu değil, Hataylıların burada olduğunun farkında olduğumuzu bilmeleri için kullanıyoruz. Onların dinlendiklerini bilmeleri, ifade ettiklerini de duyduğumuzu anlamalarını istiyoruz. O yüzden hep birlikte gönülden burada arkadaşlarımızla onlara destek olmaya çalışıyoruz."

        Kalyon, üç hafta sürecek projeye katılan çocuklarda olumlu farklılıklar gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

        Ressam ve sanat terapisti Şahika Çağlar da projeye katılan çocuklarla resim yaptıklarını anlattı.

        Çocuklardan yaşadıklarını resimle anlatmalarını istediklerini belirten Çağlar, "Çocuklar ilk geldiklerinde ne yapacaklarını bilmiyordu. Konteyner kentlerden geliyorlardı. Her türlü boyayı ellerine verdik. Kendilerini anlatmalarını istedik, çiçekler yaptık, çiçek açsın Hataylı çocuklar diye. Yaklaşık 200 çocuğun yapmış olduğu dev bir çiçek tablomuz oldu. Şimdi kuşları yapıyoruz. Sanat her zaman iyileştirici güç. Çocukların ilk geldikleriyle akşam giderkenki yüz ifadeleri, gözlerindeki ışık değişiyor, o kadar güzel gözlemliyorsunuz ki bu da bizi son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

        Sanat terapisti Suzanne Gregoire de proje kapsamında, çocuklara dans terapisi uyguladıklarını anlatarak, "Sözcükleri kullanamadığınız zaman dans ve görsel sanatlar aslında evrende kullanabileceğimiz en iyi dil. Buradaki çocuklarla çalışan çok iyi bir takımımız var." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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