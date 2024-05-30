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        Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:37
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        Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 kişi yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belen ilçesindeki uygulama noktasında şüpheli 2 otomobili durdurdu.

        Yapılan kontrolde, her iki araç içerisindeki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Suriyeli 6 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

        Şüpheliler H.K, A.L. ve H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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