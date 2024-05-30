Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Güçlendirilmeyen bloku depremde yıkılan sitenin fenni mesulüne dava

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Defne ilçesindeki Belediye Kooperatif Evleri Sitesi'nin bir blokunun depremde yıkılması sonucu 68 kişinin ölümüne ilişkin tutuklanan sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güçlendirilmeyen bloku depremde yıkılan sitenin fenni mesulüne dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Hatay'ın Defne ilçesindeki Belediye Kooperatif Evleri Sitesi'nin bir blokunun depremde yıkılması sonucu 68 kişinin ölümüne ilişkin tutuklanan sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Sümerler Mahallesi Nasır Çankaya Caddesi'ndeki 3 bloklu Belediye Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 bloku, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı.

        İnşaatı 1983'te tamamlanan sitenin sonraki yıllarda güçlendirme işlemi yürütülen 13 katlı A-1 ve 8 katlı A-2 blokları depremde hasar alsa da ayakta kaldı, çalışma yapılmayan 13 katlı A-3 blokun yıkılması sonucu 68 kişi yaşamını yitirdi.

        Binanın yıkılmasıyla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sitenin tutuklanan fenni mesulü Korkut İ. (76) hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Blokun 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda yıkıldığı belirtilen iddianamede, yapı müteahhidi ve yüklenici firma olarak görünen kooperatifin yetkililerine ulaşılamadığı, bu kişilerin dosyasının ayrılmasına kararı verildiği belirtildi.

        Kooperatif yetkilileri hakkında daimi arama kararı çıkarıldığı bildirilen iddianamede, ruhsatın verilmesi ve sonrasında kontrol edilmemesinden kaynaklı belediyenin kusuru bulunan ilgili birimleri hakkında da soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

        - "Beton gözenekli ve kendiliğinden ufalanıyor"

        İddianamede yer verilen Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın tapu kayıtlarından elde edilen kat irtifakı bilgisinin, Google Earth uygulamasından elde edilen görüntülerle uyumlu olmadığının tespit edildiği belirtildi.

        Raporda yapıyla ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:

        "Binaya ait zemin etüt raporu ile mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri bulunmamaktadır. Binada düz demir ve yerinde karma beton kullanıldığı, donatıda etriye aralıklarının 15 santimetrenin üzerinde olduğu, kolon-kiriş birleşim yerlerinde sıkılaştırmanın yapılmadığı, çirozların (düşey donatıların etrafının etriye ile dolanılamadığı durumlarda kullanılan yöntem) olmadığı, donatı yerleşiminin yetersiz olduğu, betonun gözenekli ve kendiliğinden ufalandığı, agreganın (betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir."

        - "İhtarname çektim ancak güçlendirme yapılmadı"

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık Korkut İ, 3 blokun da yapımında görev aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sitedeki iki blok güçlendirildi, diğer A-3 blok güçlendirilmedi. Bu hususta ihtarname de çektim ancak buna rağmen güçlendirme yapılmadı. Binanın yapımında herhangi kusurum yok. A-3 blokun güçlendirilmesi konusunda yönetim kurulu başkanıyla görüştüm, ihtar da çektim ancak güçlendirmediler. Bina bu sebeple yıkıldı."

        Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Otobüsün açık kapısı ölümü olmuştu! İstenen ceza şoke etti!
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
        Kripto kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Dövme yaptıranlara kötü haber!
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Baba değil canavar! 3 çocuğunu öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        3 kent için kuvvetli sağanak! 18 kent için "sarı" alarm!
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        Talisca iddiası!
        Talisca iddiası!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Almanya'da yurt dışından işçi arayışı
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Hataylı çocuklar halı sahada sanatla buluşuyor
        Hataylı çocuklar halı sahada sanatla buluşuyor
        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, basın toplantısı düzenledi:
        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, basın toplantısı düzenledi:
        Hatay'da köpeklerin saldırısına uğrayan kadının kolunda his kaybı oluştu
        Hatay'da köpeklerin saldırısına uğrayan kadının kolunda his kaybı oluştu
        İskenderunspor Kulüp Başkanı Bolat: Ekonomik olarak dayanacak gücüm kalmadı
        İskenderunspor Kulüp Başkanı Bolat: Ekonomik olarak dayanacak gücüm kalmadı
        Hatay'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
        Hatay'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı