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        Hatay'da aranan 3 hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:17
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        Hatay'da aranan 3 hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik Antakya, Belen, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan F.G.G ve F.T. gözaltına alındı.

        Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler V.D, A.N.Y ve M.K. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden F.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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