Hatay'da öğretmenlerden oluşan koro konser verdi

Konseri, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve kamu kurum müdürleri de izledi.

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