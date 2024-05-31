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        Belen'de LGS sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti

        Hatay'ın Belen ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:38
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        Belen'de LGS sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yapıldı.

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İssume Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, onlara sınavda başarılar diledi.

        Yılmaz'a ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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