Belen'de LGS sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti

Yılmaz'a ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu da eşlik etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, onlara sınavda başarılar diledi.

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