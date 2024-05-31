Belen'de LGS sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti
Hatay'ın Belen ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yapıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon ziyareti yapıldı.
Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İssume Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, onlara sınavda başarılar diledi.
Yılmaz'a ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu da eşlik etti.
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