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        Giderlerini gönüllülerin karşıladığı mobil kuaför depremzede kadınların hizmetinde

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini kaybettiği için konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren kadınlar, tüm masrafları gönüllüler tarafından karşılanan mobil kuaför tırının hizmetinden yararlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:47 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:47
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        Giderlerini gönüllülerin karşıladığı mobil kuaför depremzede kadınların hizmetinde
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini kaybettiği için konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren kadınlar, tüm masrafları gönüllüler tarafından karşılanan mobil kuaför tırının hizmetinden yararlanıyor.

        Sosyal medyadan yaptıkları duyurularla hayırseverlerin desteğini alan Mutluluk Giysin Çocuklar Platformu, depremlerin ağır yaralar bıraktığı kentteki kadınlar için mobil kuaför hizmetini devreye soktu.

        Platformun kurucusu Tuğba Doğan, AA muhabirine, depremlerin ilk gününden beri bölgede olduğunu ve tüm bağışçılarla yaraların sarılması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Doğan, proje ortakları San Coiffure ile depremzede kadınların öz bakımlarını karşılamak için konteyner kentleri gezdiklerini anlatarak, şöyle dedi:

        "Deprem yaşamış bir vatandaşımızın öncelikli ihtiyacı öz bakımı olmuyor, barınma, yeme, içme gibi daha farklı öncelikleri oluyor ama öz bakımın da bir o kadar önemli bir ihtiyaç olduğuna inandığımız için 3,5 ay süren bir hazırlık aşamasından sonra Hatay'a geldik. Yaklaşık bir aydır Hatay'dayız, şu ana kadar 7 konteyner kent gezdik ve 7 bine yakın vatandaşımıza hizmet verdik, haziran sonuna kadar daha sahada olmayı planlıyoruz."

        Konteyner kent yönetimleriyle ortak hareket ettiklerini kaydeden Doğan, randevu sistemiyle depremzede kadınlara tamamen ücretsiz saç boyama ve şekillendirme gibi hizmetleri verdiklerini belirtti.

        Doğan, kadınlardan da güzel geri dönüşler aldıklarını ifade ederek, onların mutluluğunun kendilerini de sevindirdiğini söyledi.

        Hizmet alan kadınlardan 40 yaşındaki Seher Emir de depremde evini kaybettiği için konteynere yerleştiklerini anlattı.

        Depremlerin tüm hayatı etkilediğini dolayısıyla bu tür işletmelerin de sayısının azaldığını anlatan Emir, "Bize gönüllü olarak kuaförlük hizmeti veriyorlar, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, biz kadınlar çok sevindik ve mutlu olduk." dedi.

        Fatma Dönmez (52) ise kişisel bakımlarının gönüllüler tarafından yapılmasının kendilerine moral olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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