Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

Adreslerde 7 bin 53 uyuşturucu hap, 2 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu, 174 kök Hint keneviri, 122 gram esrar ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Mayıs'ta kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.