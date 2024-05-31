Hatay'da "Ben Buradayım" Projesi'nin kapanış programı yapıldı

Hatay'da depremlerden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı sanat çalışmalarıyla atlatmalarını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türk Çocukları Eğitim Vakfı işbirliğiyle 13 Mayıs'ta başlatılan "Ben Buradayım" Projesi'nin kapanış programı gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Makbule Kalyon, Antakya Çocuk Evleri Sitesi Halı Sahası'nda gerçekleştirilen programda projenin dezavantajlı çocuk, genç, yaşlı, kadın ve engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri ve toplum farkındalığını artırmak için başlatıldığını söyledi.

Projenin sevgiyle büyüdüğünü belirten Kalyon, "Ben Buradayım sanat atölyesi ile yalnız çizmeyi, dans etmeyi, şarkı söylemeyi değil içimizden taşan duygu ve düşüncüleri ifade etmeyi de öğrendik. Çizerken, söylerken, dans ederken bilinçaltımıza kulak verip özgürleştik. Yavaşlayıp sakinleşmek, yaratıcı enerjimizi açığa çıkarmak ve şifa bulmak için hep birlikte sanatın iyileştirici gücünden faydalandık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeye katılanlar, dans gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

Çocukların proje kapsamında yaptığı resimlerin de sergilendiği programa Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Süleyman Yıldırım, huzurevi sakinleri ve veliler katıldı.