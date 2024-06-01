Milleyha Sulak Alanı'nda yasa dışı avcılığa yönelik denetim yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin güneyinde yer alan ve konumu itibarıyla her yıl çok sayıda göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı çevresinde kontroller yaptı.

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