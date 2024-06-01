Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu haziranda 6 ilçede sahne alacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Karınca Kararınca" ve "Nina'nın Rüyası" adlı oyunlarının sahneleceği belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, haziran ayı boyunca Antakya, Defne, İskenderun, Hassa, Reyhanlı ve Altınözü'nde çocuklar için sahne alacak.

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