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        Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu haziranda 6 ilçede sahne alacak

        Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, haziran ayı boyunca Antakya, Defne, İskenderun, Hassa, Reyhanlı ve Altınözü'nde çocuklar için sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 01.06.2024 - 15:06
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu haziranda 6 ilçede sahne alacak
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, haziran ayı boyunca Antakya, Defne, İskenderun, Hassa, Reyhanlı ve Altınözü'nde çocuklar için sahne alacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından "Karınca Kararınca" ve "Nina'nın Rüyası" adlı oyunlarının sahneleceği belirtildi.

        Açıklamada, haziran ayı boyunca 6 ilçede sahnelecek oyunlarla çocukların güzel vakit geçireceği bildirildi.

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