Hatay'da mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde lise öğrencileri, mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde lise öğrencileri, mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.
Samandağ Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.
Geçiş töreninde öğrenciler, Leve Palestina (Yaşasın Filistin) şarkısı eşliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına açtıkları pankartlarla tepki gösterdi.
İsrail'in saldırılarına tepki gösteren öğrencilere öğretmen ve veliler de alkışla destek verdi.
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