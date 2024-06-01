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        Hatay'da mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde lise öğrencileri, mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 01.06.2024 - 17:14
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        Hatay'da mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde lise öğrencileri, mezuniyet töreninde açtıkları pankartlarla İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

        Samandağ Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

        Geçiş töreninde öğrenciler, Leve Palestina (Yaşasın Filistin) şarkısı eşliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına açtıkları pankartlarla tepki gösterdi.

        İsrail'in saldırılarına tepki gösteren öğrencilere öğretmen ve veliler de alkışla destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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