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        Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evinde ve bahçesinde 5 kilo 750 gram esrar ile 857 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 01.06.2024 - 19:32
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        Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evinde ve bahçesinde 5 kilo 750 gram esrar ile 857 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, Kızılçat Mahallesi'nde bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

        Narkotik dedektör köpeği desteğiyle zanlının ev, eklenti ve bahçesinde yapılan aramada, 5 kilo 750 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ve 857 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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