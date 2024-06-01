Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Narkotik dedektör köpeği desteğiyle zanlının ev, eklenti ve bahçesinde yapılan aramada, 5 kilo 750 gram kurutulmaya bırakılmış esrar ve 857 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, Kızılçat Mahallesi'nde bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evinde ve bahçesinde 5 kilo 750 gram esrar ile 857 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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