Hatay'da Gazze'ye destek için oturma eylemi düzenlendi

Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen seren katılımcılar, bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.

Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, "Gazze tamamen abluka altında", "Sessiz olun, çocuklar ölüyor", "Nehirden denize kadar özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

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