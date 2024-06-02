Hatay'da şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı

Uygulamada ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Uygulamada, 7 bin 509 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 3 bin 129 araç incelendi.

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