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        Hatay'da şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı

        Hatay'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:35 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:35
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        Hatay'da şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 24-31 Mayıs arasında şok uygulamalar gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 7 bin 509 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 3 bin 129 araç incelendi.

        Çeşitli suçlarından aranan 8 şüphelinin gözaltına alındığı kontrollerde, 9 yoklama kaçağı da yakalandı.

        Uygulamada ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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