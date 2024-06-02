Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 01:25 Güncelleme: 02.06.2024 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        V.Ö. idaresindeki 31 AFL 829 plakalı otomobil, Özerli Mahallesi'nde, sürücüsü M.A.H. olan 31 AOB 336 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.B, M.Ö. ve R.D. yaralandı.

        Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralılardan otomobil sürücüsü V.Ö. ile yolculardan O.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Çarpışma sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi

        Benzer Haberler

        Hatay'da şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı
        Hatay'da şok uygulamalarda aranan 8 şüpheli yakalandı
        Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremzedelere konser verdi
        Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremzedelere konser verdi
        Hatay'da Gazze'ye destek için oturma eylemi düzenlendi
        Hatay'da Gazze'ye destek için oturma eylemi düzenlendi
        Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edil...
        Hatay'da mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edil...
        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaptı
        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaptı