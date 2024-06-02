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        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:17
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        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler İ.Ö, H.K. ve H.Y'nin gözaltına alındığı çalışmada, firari hükümlüler M.H. ve A.H. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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