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        GÜNCELLEME - Hatay'da patlama meydana gelen bina ve çevresinde hasar oluştu

        Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana gelen 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:19
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        GÜNCELLEME - Hatay'da patlama meydana gelen bina ve çevresinde hasar oluştu
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        Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana gelen 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kimsenin yaralanmadığı patlamada ilk belirlemelere göre bina ile çevresindeki bazı işletmeler, 1 apartman, park halindeki otomobil ve hafif ticari araçta hasar oluştu, etrafa moloz saçıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İkametin çatı katında kiler olarak kullanılan alanda patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde vefat eden ve yaralanan kişi bulunmazken park halindeki araçlar, iş yerleri ve ikametlerde hasar oluşmuştur. Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili tahkikata başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Bölgede önlem alan ekiplerin incelemesi sürüyor.

        Öte yandan patlama anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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