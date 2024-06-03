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        Hatay'da 15 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 metrelik kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 00:38 Güncelleme: 03.06.2024 - 00:39
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        Hatay'da 15 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 metrelik kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Anayazı Mahallesi'ndeki bir kuyuya düşen tilkiyi fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tilkiyi yakalama aparatıyla kurtardı.

        Bir süredir kuyuda mahsur kaldığı için bitkin düştüğü görülen tilki, yiyecek ve su verilmesinin ardından doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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