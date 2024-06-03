Hatay'da 15 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

Bir süredir kuyuda mahsur kaldığı için bitkin düştüğü görülen tilki, yiyecek ve su verilmesinin ardından doğaya bırakıldı.

Anayazı Mahallesi'ndeki bir kuyuya düşen tilkiyi fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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