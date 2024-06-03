Emekli öğretmen, tarihi külliyede açtığı atölyede çocukları sanatla tanıştırıyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 68 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Zeynep Erişti, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde açtığı atölyede çocuklara atık malzemelerden ürün tasarlamayı anlatıyor, resim kursu veriyor.

Erişti, 2002'de emekli olduktan sonra öğrencileri sanata yönlendirmek için çeşitli etkinliklere katıldı ve projeler geliştirdi.

Farklı kentlerdeki çalışmalarının ardından 2022'de memleketi Payas'a dönen Erişti, 6 Şubat 2023'teki depremlerden az etkilenen ilçede, içerisinde farklı alanlarda hizmet sunan dükkanların bulunduğu 450 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde atölye açtı.

Mimar Sinan tarafından 1574 yılında yapılan, depremlerden sonra da afetzedeleri ağırlayan külliyede, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladığı eserlerle yaptığı resimleri de sergilediği "Mimoza" adlı atölyesi bulunan Erişti, burada çocuklar için ücretsiz kurs düzenlemeye başladı.

Haftada 6 gün gerçekleştirilen kursa katılan 4-13 yaş arası çocuklara resim ile çini ve ahşap boyama eğitimi veren emekli öğretmen, küçük misafirlerine atık malzemelerden ürün yapmayı da gösteriyor.

- "Öğrencilerin getirdiği geri dönüşüm malzemeleriyle çalışıyoruz"