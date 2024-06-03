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        Hatay'da sokaktaki hurdalarda başlayan yangın apartmana ve otomobile sıçradı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta çıkan ve iki katlı apartman ile park halindeki bir otomobile de sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:29
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        Hatay'da sokaktaki hurdalarda başlayan yangın apartmana ve otomobile sıçradı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta çıkan ve iki katlı apartman ile park halindeki bir otomobile de sıçrayan yangın söndürüldü.

        Esentepe Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan iki katlı apartmanın önünde hurdaya çıkmış çeşitli yapı malzemelerinin bulunduğu sokakta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, hurdaların yakınında bulunan depremlerde hasar gören iki katlı kimsenin yaşamadığı apartmana ve park halindeki otomobile sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle apartman ve araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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