Hatay'da otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

Ali K'nin emniyetteki ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayın şokunu atlatamadığını belirterek, "İşten çıktıktan sonra eve giderken kaza geçirdim. Kızımın doğum günü olduğu için yetişmek amacıyla acele ettim. Motosikletliyi fark etmedim. Hatalı benim, tali yoldan çıkarken dikkatli olmam gerekirdi." dediği öğrenildi.

Olay sonrasında kaçan otomobil sürücüsü Ali K. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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