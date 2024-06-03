Hatay'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Hıdırbey Mahallesi'nde yapımı devam eden tek katlı bir inşaatta çalışan R.D. (57), tadilat yaparken dengesini kaybederek düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan R.D. Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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