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        Hatay'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:12
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        Hatay'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde dengesini kaybederek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

        Hıdırbey Mahallesi'nde yapımı devam eden tek katlı bir inşaatta çalışan R.D. (57), tadilat yaparken dengesini kaybederek düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan R.D. Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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