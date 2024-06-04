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        Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 50 tavuk ve horoz telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:58
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        Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 50 tavuk ve horoz telef oldu.

        Meydan Mahallesi'nde sahipsiz köpekler, organik yumurta ile horoz satışı yapan 38 yaşındaki Mahmut Öğütçü'ye ait kümese girdi.

        Köpeklerin saldırısı sonucu 50 tavuk ve horoz telef oldu.

        Öğütçü, AA muhabirine, geçimini kümes hayvanlarından sağladığını söyledi.

        Olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirten Öğütçü, "Allah'ın yarattığı tüm canlıları seven, elinden geldiğince besleyen bir insanım ama mağdur oldum. Sokak köpekleri 50'ye yakın köy tavuğumu, horozumu parçalayıp telef etti. Hayvanlarım geçim kaynağımdı." diye konuştu.

        Öğütçü, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini anlattı.

        Mahallesinde sahipsiz köpek istemediğini dile getiren Öğütçü, "Sokak hayvanları insanlara, mahalleye zarar veriyor. Geçenlerde yine bir kardeşimize saldırdılar. Hem insanlara hem hayvanlarımıza zarar veriyorlar. Bunlar için önlem alınması gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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