Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.
F.G. idaresindeki 52 ADS 259 plakalı hafif ticari araç, Numune Evler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki E.N.K'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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