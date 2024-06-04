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        Belen Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Hatay'da Belen Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:10
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        Belen Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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        Hatay'da Belen Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Belen ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, merkezin açtığı kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

        Sergiyi gezen Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, çalışmaları inceledi, kursiyerlerle sohbet etti.

        Yılmaz, kursiyerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Bu tür etkinlikler, el emeği göz nuru eserlerin değerini ortaya koyuyor, kadınlarımızın üretkenliğini gözler önüne seriyor." dedi.

        Yıl sonu sergisine, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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