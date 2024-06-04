Belen Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Yıl sonu sergisine, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belen ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, merkezin açtığı kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

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