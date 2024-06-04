Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi

        Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen şenlik, Dörtyol ilçesinde Yeşilköy Mahallesi'ndeki İlk Kurşun Gençlik ve İzcilik Kampı'nda gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, bayrak yarışı, halat çekme, çember ve uzun atlama oyunlarında mücadele etti.

        Belen ilçesinde de Muhlisali Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarında yarışarak eğlendi.

        Etkinliklerde dereceye giren çocuklara başarı belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        "Geçiş döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz"
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!

        Benzer Haberler

        Hatay'da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi
        Hatay'da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi
        Belen Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Belen Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
        Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
        Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti
        Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti
        Hatay'da 650 kişiye TYP üzerinden istihdam hakkı
        Hatay'da 650 kişiye TYP üzerinden istihdam hakkı
        Depremde yıkılan apartmanın müteahhidi yan binayı, şantiye şefi müteahhidi...
        Depremde yıkılan apartmanın müteahhidi yan binayı, şantiye şefi müteahhidi...