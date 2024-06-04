Hatay'da öğrenciler, geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi

Etkinliğe katılan öğrenciler, bayrak yarışı, halat çekme, çember ve uzun atlama oyunlarında mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen şenlik, Dörtyol ilçesinde Yeşilköy Mahallesi'ndeki İlk Kurşun Gençlik ve İzcilik Kampı'nda gerçekleştirildi.

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