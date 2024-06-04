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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 18:44 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:44
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Destici, Hatay programları kapsamında Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Destici ve beraberindekiler, Başkan Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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