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        Hatay'da hastane duvarı, çocuklar için çizgi karakterlerin resimleriyle süslendi

        Hatay'da öğrenciler, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için poliklinik duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle donattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:29 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:29
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        Hatay'da hastane duvarı, çocuklar için çizgi karakterlerin resimleriyle süslendi
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        Hatay'da öğrenciler, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için poliklinik duvarlarını çizgi film karakterlerinin resimleriyle donattı.

        İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Dörtyol Devlet Hastanesi ve Kara Hasan Paşa Ortaokulu işbirliğince "Mutlu Çocuklar Projesi" kapsamında ilçede, çocukların yüzünü güldürme hedefiyle çalışma başlatıldı.

        Kara Hasan Paşa Ortaokulu'ndan 4 öğretmen ve 30 öğrenci, Dörtyol Devlet Hastanesi Çocuk Polikliği'nde muayeneye gelen minikler için poliklinik duvarlarına çizgi film karakterlerinin resimlerini yaptı.

        Çizim ve boyama işleminin 3 hafta tamamlandığı çalışmalar, hem ailelerden hem de hastane yönetiminden tebrik aldı.

        Düzenlenen törende konuşma yapan Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, sosyal sorumluluk projelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

        Destek veren herkese teşekkür eden Altay, "Üniversite öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projemizde gönüllü olarak görev alanlar ve Kara Hasan Paşa Ortaokulumuza, öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Küçük dokunuşlar büyük farklar yaratıyor." diye konuştu.

        İSTE Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Gökhan Nur, küçük dokunuşların büyük yarınların geleceğini aydınlattığını ifade ederek, "Çok fazla göze gelmeyen, topluma, hayata dokunan ve bulunduğumuz coğrafyada toplumun tümüne ya da bir kesimine dokunarak milli değerlerimizi yitirmeden toplumsal değerlerle evrenselleşmesini sağlayacak çalışmalara katkıda bulunmak bizim için önemli misyonunu barındırıyor." dedi.

        Kara Hasan Paşa Ortaokulu Müdürü Ali Demir de emeği geçenlere teşekkür etti.

        Törene, İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Eken, İSTE Dörtyol Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahattin Gözübenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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