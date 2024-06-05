Hatay'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Şüphelilerin ardeslerinde yapılan aramada, 35 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı M.D.Ç'nin yaptığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu M.D.Ç. ile olayla ilgisi bulunan İ.D. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde 1 Haziran'da, kaldırımda duran S.A'ya kafasında kask bulunan kişi silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan S.A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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