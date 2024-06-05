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        Hatay'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:54 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:54
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        Hatay'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Hürriyet Mahallesi'nde 1 Haziran'da, kaldırımda duran S.A'ya kafasında kask bulunan kişi silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan S.A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı M.D.Ç'nin yaptığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu M.D.Ç. ile olayla ilgisi bulunan İ.D. ve A.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ardeslerinde yapılan aramada, 35 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde, kasklı şüphelinin kaldırımda duran kişiye silahla ateş edip kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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