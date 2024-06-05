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        Hatay'da gümrük kaçağı 45 telefon ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:47
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        Hatay'da gümrük kaçağı 45 telefon ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 45 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelendikleri M.S'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında gümrük kaçağı 45 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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