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        Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında temizlik çalışması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibinde ve kent merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:12
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        Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında temizlik çalışması yapıldı
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        Hatay’ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibinde ve kent merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        İskenderun ilçesindeki etkinlikte çeşitli kurumlardan bir araya gelen 40 dalgıç, deniz dibinde temizlik yaptı.

        Dalgıç ekiplerinin temizlik çalışmasında deniz içerisinden otomobil lastiği, cam, plastik, metal ve tahta atıkları çıkarıldı.

        Etkinlik sonunda dalgıçlar deniz yüzeyinde "Gelecek için denizlere sahip çık" pankartı açıldı.

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, etkinliği gerçekleştiren 40 dalgıça teşekkür ederek, çevre temizliğinin gelecek adına çok önemli olduğunu söyledi.

        Dörtyol ilçesinde de Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında kent merkezindeki caddelerde temizlik çalışması yapıldı.

        Dörtyol Belediyesi öncülüğünde kurumların da katılımıyla gerçekleşen temizlik etkinliğinin sonunda Atatürk Parkı'na fidan ekimi yapıldı.

        Etkinlik sonunda katılımcılar geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sergiyi gezdi.

        Programda konuşan Dörtyol Belediye Başkan Vekili Gülsüm Nida Bölükbaşı, ekosistemin korunması için çevre temizliğinin önemli olduğunu söyledi.

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