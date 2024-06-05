Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında temizlik çalışması yapıldı

Programda konuşan Dörtyol Belediye Başkan Vekili Gülsüm Nida Bölükbaşı, ekosistemin korunması için çevre temizliğinin önemli olduğunu söyledi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, etkinliği gerçekleştiren 40 dalgıça teşekkür ederek, çevre temizliğinin gelecek adına çok önemli olduğunu söyledi.

İskenderun ilçesindeki etkinlikte çeşitli kurumlardan bir araya gelen 40 dalgıç, deniz dibinde temizlik yaptı.

Hatay’ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibinde ve kent merkezinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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