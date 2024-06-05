İskenderun'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Modern Evler Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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