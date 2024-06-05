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        İskenderun'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:20 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:20
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        İskenderun'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Modern Evler Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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