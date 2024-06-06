Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
Hatay'ın Payas ilçesinde, zemin kattaki eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, zemin kattaki eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Karacami Mahallesi'nde bir eve yılan girdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan yılan, doğaya bıraktı.
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