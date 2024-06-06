Kumlu'da yıl sonu sergisi açıldı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.
Adnan Menderes Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kursiyerler tarafından yapılan çeşitli el emeği ürünler sergilendi.
Etkinliğe, Kumlu Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Kaba ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Kalkar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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