Kumlu'da yıl sonu sergisi açıldı

Etkinliğe, Kumlu Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Kaba ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Kalkar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Adnan Menderes Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kursiyerler tarafından yapılan çeşitli el emeği ürünler sergilendi.

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