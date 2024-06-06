Hatay'da havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusunu itfaiye kurtardı
Hatay'ın Belen ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Mahallesi'ndeki özel bir okulun havalandırma borusundan kuş sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, havalandırma borusunda baykuş yavrusunun olduğunu gördü.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan başkuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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