Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusunu itfaiye kurtardı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:44 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusunu itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan baykuş yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Fatih Mahallesi'ndeki özel bir okulun havalandırma borusundan kuş sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, havalandırma borusunda baykuş yavrusunun olduğunu gördü.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan başkuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"

        Benzer Haberler

        Kumlu'da yıl sonu sergisi açıldı
        Kumlu'da yıl sonu sergisi açıldı
        Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        Hatay'da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
        İskenderun'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        İskenderun'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında temizlik çalışması yapıldı
        Hatay'da Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında temizlik çalışması yapıldı
        Hatay'da "Başarı Öyküleri ve Kariyer Planlaması" etkinliği
        Hatay'da "Başarı Öyküleri ve Kariyer Planlaması" etkinliği
        Hatay'da gümrük kaçağı 45 telefon ele geçirildi
        Hatay'da gümrük kaçağı 45 telefon ele geçirildi