Hatay'da prefabrik çarşı esnafı bayram öncesi indirim kampanyası başlattı

Depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde prefabrik çarşı esnafı, Kurban Bayramı öncesi "Esnaf El Ele" kampanyasıyla yüzde 6 indirim uygulamaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan ya da hasar alan Antakyalı esnaf, devlet tarafından oluşturulan prefabrik çarşılarda hizmet veriyor.

Esnaf, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Esnaf El Ele" kampanyası kapsamında giyim ve gıda ürünlerinde yüzde 6 indirim uygulamasını başlattı.

İlk olarak Saraykent Mahallesi'nde 50 işletmenin yer aldığı prefabrik çarşıda başlayan kampanya, diğer prefabrik çarşılardaki bazı esnaf tarafından da uygulanıyor.

Esnaf Sami Altınöz, indirim kampanyasına beklediklerinden fazla ilginin olduğunu belirtti. Amaçların maddi kazanç olmadığını, depremzelerin yüzünü güldürmek istediklerini anlatan Altınöz, "Çok güzel bir karar aldık. Karara da saygım sonsuz ve destekliyorum fakat ben yüzde 6'nın da üzerine çıkmak istiyorum. Yüzde 10, yüzde 20 hatta yüzde 30 indirim yapmak istiyorum. Çünkü buradaki vatandaşların buna ihtiyacı var. Bu bayram için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu. Esnaf Ali Baklacı da yapılan indirim sonrası olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Bir esnafla başlayan kampanyanın onlarca esnafa kadar uzandığını aktaran Baklacı, "Kentte bizimle beraber kalan farklı meslek gruplarındaki insanlara bir jestimiz olsun istedik. Zaten yüzde 10, yüzde 12 gibi düşük karlarla çalışıyoruz. Bu bir hafta yüzde 6 üzerinden indirim yapalım, halkımız faydalansın, yüzleri gülsün, dedik." ifadesini kullandı. Ayakkabıcı Vecih Taktuk da çarşıdaki esnaf arkadaşlarıyla kampanyaya sahip çıktıklarını kaydederek, "6 rakamı üzerinden 6 Şubat'ı simgeleyerek bir indirim uygulamasına geçtik." dedi.