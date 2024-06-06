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        Hatay'da park halindeki 5 otomobil yandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sanayi sitesindeki 5 otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:57
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        Hatay'da park halindeki 5 otomobil yandı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sanayi sitesindeki 5 otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanenin önünde duran araçlardan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler nedeniyle 5 otomobilde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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