Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. operasyonda yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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