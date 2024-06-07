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        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:39
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        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. operasyonda yakalandı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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