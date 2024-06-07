Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sıcak hava etkili oldu

        Hatay'da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sıcak hava etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması hayatı olumsuz etkiledi.

        Bunaltıcı hava nedeniyle konteyner kentlerin, cadde ve sokakların sakin olduğu gözlendi.

        Sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı merkez Antakya ilçesinde dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarına tercih etti.

        Bazı vatandaşlar ise Serinyol Mahallesi'ndeki Yıldırım Deresi'nde serinlemeye çalıştı.

        Çocuklarıyla dereye giren Erkan Solak, havaların bunaltıcı derecede sıcak olduğunu söyledi.

        Onur Karakuş da dereye girerek bir nebze olsun serinlediklerini belirtti.

        Maşuklu Mahallesi'nde de çocukların, ailelerinin havuza çevirdiği plastik su deposuna girerek serinlemeye çalıştıkları görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme

        Benzer Haberler

        Depremde 19 kişinin öldüğü binanın bodrumuna açılan pencere temele zarar ve...
        Depremde 19 kişinin öldüğü binanın bodrumuna açılan pencere temele zarar ve...
        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı
        Hatay'da 5 ay önce cesedi bulunan adamın ölümüyle ilgili 6 kişi tutuklandı
        Hatay'da 5 ay önce cesedi bulunan adamın ölümüyle ilgili 6 kişi tutuklandı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş (2)
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş (2)
        Hatay'da park halindeki 5 otomobil yandı
        Hatay'da park halindeki 5 otomobil yandı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu; kayınbiraderi öldürmüş