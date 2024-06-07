Hatay'da sıcak hava etkili oldu

Onur Karakuş da dereye girerek bir nebze olsun serinlediklerini belirtti.

Bazı vatandaşlar ise Serinyol Mahallesi'ndeki Yıldırım Deresi'nde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklığın 41 dereceye ulaştığı merkez Antakya ilçesinde dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarına tercih etti.

Bunaltıcı hava nedeniyle konteyner kentlerin, cadde ve sokakların sakin olduğu gözlendi.

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