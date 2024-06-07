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        Hatay'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:45
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        Hatay'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        HATAY-Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Dörtyol Belediyesi öncülüğünde, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra dövizler taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde masum sivillere yönelik başlattığı saldırıların eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını söyledi.

        İsrail'in, Filistinlilere başta gıda olmak üzere temel ve acil ihtiyaçların ulaştırılmasını engellediğini belirten Amaç, "İsrail yıllarca abluka altında adeta açık hava hapishanesine dönüştürdüğü Filistin'de, temel insan hak ve özgürlüklerle uluslararası hukukun ilkelerini hiçe sayarak insani yardımları engellemek suretiyle açlığı ve yokluğu en büyük silah olarak kullanmakta, bölgede yaşayan binlerce Filistinliyi göç etmeye zorlayarak bölgedeki insani dramı daha da artırmaktadır." diye konuştu.

        Amaç, Gazze'de acil biçimde ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak, uluslararası toplumun tüm aktörlerinin bölgede yaşanmaya devam eden katliam karşısında daha etkili bir rol üstlenmeye davet etti.

        Konuşmanın ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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