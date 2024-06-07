Antakya'da lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Okul Müdürü Mehmet Alkaç, törende mezun olan 96 öğrencinin heyecanına ortak olduklarını belirterek, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerinin mezuniyeti için okul bahçesinde tören düzenlendi.

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