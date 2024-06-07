Hatay'da cipin çarptığı yaya yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde cipin çarptığı yaya yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde cipin çarptığı yaya yaralandı.
E.Ş. yönetimindeki 35 AZS 091 cip, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.G'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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