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        Payas'ta hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Payas ilçesinde, hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:58
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        Payas'ta hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Payas ilçesinde, hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde plastik hurdaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler kısa sürede kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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