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        Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı

        Hatay'seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 08.06.2024 - 17:36
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        Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Hatay'seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Arsuz-İskenderun yolu Çankaya Mahallesi mevkisinde, seyir halindeki 01 ARR 218 plakalı otomobil henüz bilinmeyen alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracını durdurarak itfaiyeyi aradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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