Hatay'da polis ekipleri 2 öğrenciyi sınava yetiştirdi

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesi kimlik ve belgelerini unutan 2 öğrenci, sınava geç kalacakları için polisten yardım istedi.

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