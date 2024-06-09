Hatay'da polis ekipleri 2 öğrenciyi sınava yetiştirdi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalma riski bulunan 2 öğrenciyi okullarına götürdü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalma riski bulunan 2 öğrenciyi okullarına götürdü.
YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesi kimlik ve belgelerini unutan 2 öğrenci, sınava geç kalacakları için polisten yardım istedi.
Polis ekipleri, motosikletlerine aldıkları adayları sınav merkezlerine yetiştirdi.
Öğrencilerin yakınları, polislere teşekkür etti.
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