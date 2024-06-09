Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.C'nin kullandığı 31 MAF 09 plakalı otomobil, Samandağ-Arsuz kara yolunun Kaleköy mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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