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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:59
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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.C'nin kullandığı 31 MAF 09 plakalı otomobil, Samandağ-Arsuz kara yolunun Kaleköy mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan araç, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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