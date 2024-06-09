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        Hatay'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına protesto

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:33 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:33
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        Hatay'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına protesto
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Milli Gençlik Vakfı (MGV) ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Hatay Şubesi öncülüğünde, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar Uluçınar Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Burada yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki katliamın sekiz aydır durmadan sürdüğü hatırlatıldı.

        Filistin'de insanlık dramının yaşandığını belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Filistin'de bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücadele verilmiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat’ın, Şam’ın, Doğu Türkistan’ın, Diyarbakır’ın ve İstanbul’un selameti için de mücahede ediyor. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki karşımızda bulunan İsrail adlı terör organizasyonunun hedefi yalnızca Gazze, Kudüs yahut Batı Şeria ile sınırlı değil. Bugün, İsrail Gazze’de başarılı olduğu takdirde siyonistlerin yarın ki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacak."

        Gruptakiler daha sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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