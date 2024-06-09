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        Hatay'da baraj gölüne giren genç boğuldu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baraj gölüne giren genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:39 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:39
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        Hatay'da baraj gölüne giren genç boğuldu
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baraj gölüne giren genç yaşamını yitirdi.

        24 yaşındaki yabancı uyruklu A.S, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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